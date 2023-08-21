有民眾日前在台74線快速道路32.7K處目擊，一輛拖吊車一口氣載運3輛轎車行駛在路上，其中拖吊車上有兩台轎車甚至是以「疊疊樂」的方式運送，後面則拖著另一輛銀色轎車。後方民眾看到驚嚇連連，直呼「用生命在載」並錄下影片PO上網，而驚悚畫面曝光後也引發熱議。對此，轄區霧峰分局表示，目前尚未接獲民眾報案檢舉，將積極調閱監視器追查車主到案。

從《記者爆料網》提供的影片中可以看見，前方一輛拖吊車先是從中線車道往右切到路肩，仔細一看，該拖吊車一口氣載運3輛轎車，其中上方兩台轎車還以「疊疊樂」的方式相疊，後面則拖著一輛銀色轎車，疊在上頭的車時不時搖晃一下，讓後方駕駛看傻了眼，畫面相當危險。

後方駕駛看到後直呼「人外有人、天外有天，用生命在載，是高手中的高手」，並錄下影片PO上抖音，影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「好危險」、「要錢不要命」、「請問這種可以檢舉嗎」、「你不怕死我很怕」等語，都覺得太危險，也有民眾揶揄「不拚難賺錢」、「一天工資有了」。

轄區台中市警局霧峰分局表示，有關民眾於社群媒體分享短視頻疑似拖吊車於台74線快速道路32.7K處一案，目前警方尚未接獲民眾報案檢舉，將積極調閱監視影像確認違規時間及車輛，通知車主到案說明。若有違反汽車載貨相關規定，依道路交通管理處罰條例第30條，可處新台幣3000至1萬8000元以下罰鍰。

霧峰警分局也呼籲，民眾勿貪一時方便，而有超重、超長、超寬、超高情形、並應將貨物固定穩妥，勿影響其他用路人安全。