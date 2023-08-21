距離2024大選不到5個月，國民黨在台北市士林、北投提名議員張斯綱挑戰現任立委吳思瑤，不過新黨台北市議員侯漢廷21日透過臉書宣布參選士林、北投立委，並強調選民不需害怕分裂問題，他是士林北投居民的最佳利益，也絕對能下架民進黨。

先前外傳侯漢廷欲投入士林、北投立委選戰，他上月接受中廣《千秋萬事》節目訪談時提到，地方確有勸進，最快7月底前會決定。侯漢廷今透過臉書表示，守護士北民意，嚴懲貪官污吏，「我，侯漢廷，決定參選士林北投區域立法委員選舉」，並提到之所以參選是因為各方勸進，加上自己有想完成的工作與使命，也認為自己會勝出，完成下架貪腐政權，政黨輪替並且建設地方的使命。

侯漢廷說，去年議員選舉落幕，他其實無立刻轉換跑道的心意，而是數月來地方服務及大局變化，心有所感。像是他參與里長座談會及處理地方服務，最大困境是，這屬中央權責，議員無能為力，而歷年來里長座談會事涉中央案件比例約占3到4成，非台北市府能獨立解決，許多立法委員卻無意願出席里長座談，解決案件態度也不夠積極。

他反問，士林、北投立委如果不為士林、北投爭取建設，不與地方政府合作解決難題，還有資格擔任士林、北投立委？

侯漢廷指出，人民不需要為惡官與國家機器的代言人，吳思瑤卻是這種角色，謹守黨意強推萊豬、興弊除利，在地居民天怒人怨，如果沒有夠強力的人選，要下架她談何容易？因此數月來經常聽到各方勸進參選，包含新黨，地方國民黨幹部、前輩、黨工。

他認為，以為民服務政績、問政品質、影響力、戰鬥力論，自己會是最能落實政見、造福士林北投的候選人，並強調選戰過程「零看板零布條零旗幟」，不砸大錢、靠勤跑、理念、政績，爭取選民的認同。

侯漢廷也指出，他絕不在野互打，會逐步展開政見、揭弊等記者會，討論兩岸的困境、中華民國的發展、能源勞保的危機、黑金槍毒詐的猖獗，並進一步為為中華民國留火種、為兩岸和談闢出路。