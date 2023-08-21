中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅20日應約與伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）通電話時表示，伊朗與沙烏地阿拉伯在北京對話後，帶動中東形成「和解潮」，並強調只有恢復全面協議的完整、有效執行，才能從根本上解決伊核問題。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，今年2月，兩國元首就中伊合作達成新的重要共識，引領中伊關係邁上新台階。雙方正全力落實兩國元首重要共識，推動各領域交流合作不斷向前發展。

王毅強調，中方願與伊方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，共同反對外來干涉，抵制單邊霸淩行徑，捍衛中伊兩國主權、安全、發展利益，維護開發中國家共同利益和國際公平正義。

王毅說，伊沙北京對話後，雙方持續邁出改善關係步伐，帶動中東形成「和解潮」。中方讚賞伊方做出正確決斷，將繼續支持中東各國探索符合自身國情的發展道路，加強溝通對話、堅持團結自強、實現睦鄰友好。

艾密拉多拉安表示，伊方高度重視伊中全面戰略夥伴關係發展，期待與中方保持高層交往，深化「一帶一路」框架下的合作，在國際和地區事務中加強協調配合。感謝中方推動伊沙關係正常化，高度讚賞中方為此發揮的建設性作用。

消息指，雙方就伊朗核問題交換了意見，艾密拉多拉安介紹了與各方接觸最新進展。王毅表示，只有恢復全面協議的完整、有效執行，才能從根本上解決伊朗核問題。

他強調，中方願與包括伊方在內的各方加強協調，推動伊朗核問題朝著有利於維護地區和平穩定的方向發展。雙方還就金磚合作等共同關心的問題交換了意見。