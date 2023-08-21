天后李玟生前在《中國好聲音》擔任導師，期間因賽制不公更與製作單位起爭執，而隨著她離世，過往相關影片陸續被爆出，讓好友及粉絲心疼她被製作單惡整。而天后甄妮則在19日轟製作單位霸凌，之後更持續在留言區開砲：「以為做過導師就高人一等，太可笑，咬字都不清還教人，誤人子弟。」今21日更怒譙「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」

《中國好聲音》2022年時曾找來李玟當節目導師，期間她因認為賽制不公和節目組起爭執，事後節目組明知她有腳傷，卻特意把一同表演的學員王澤鵬安排到較遠的站位，導致李玟跌倒，她仍忍痛跪著表演。對此，甄妮心疼李玟的處境，不捨表示：「歌迷心目中的寶貝歌手，竟然被《好聲音》那班市儈混蛋霸凌，請問你肯不肯？居然沒人拯救，太心酸，太心疼，太心疼」、「犧牲的太不值，傻孩子」。

甄妮更在留言加碼砲轟《好聲音》直指：「好聲音是向國外或買或抄來的，非自創」、「什麼都是假，那裡都一樣，早就是了」、「有錢能使鬼推磨，推助的全是鬼」。

怒氣難消的的甄妮更直言：「以為做過導師就高人一等，太可笑，有些自己都唱不好，咬字都不清還教人。」認為根本誤人子弟。甚至說：「就是有大咖減酬自薦去上節目，蹭熱度，到底是14億人㖿。難怪縱容到製作人員貪得無厭，視歌手如奴，揮即來揮即去，太可惡了。」