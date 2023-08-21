張繼文指出，今年來市場已逐漸反映通膨降溫、聯準會升息接近尾聲及美國經濟樂觀預期，預期全球景氣循環變化將更為頻繁，操作難度提升，市場波動難免。2023年下半年全球經濟仍面臨逆風，美國經濟實際情況比先前悲觀預期來得好，因此美國不分學界業界皆上修美國經濟成長預期，根據全美商業經濟協會於7月所發布的報告，約71%受訪者認為未來一年衰退的機率可能低於五成。

此外，經濟驚奇指數顯示美國經濟數據普遍優於市場預期，標普指數已正式宣告牛市成形，擁有較佳的訂價能力及商業模式之企業，預期在此大環境下，可望脫穎而出。今年以來市場偏好巨頭股票，因為它們營運相對穩定，並且仍引領產業趨勢利多，例如AI人工智能。在債市方面，近來美債買氣明顯增溫，隨著升息循環將步入尾聲，若未來貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將有利債券價格走升，美國公債同時是全球規模最大、流動性最佳的債種，市場需求量大，且坐擁高信評，被市場視為最安全的投資工具，升息循環末端正是美債的投資甜蜜點。

不過，目前仍應留意美國在連續升息後，房貸利率已經上揚到7%，商用不動產的貸款拖欠金額增加；其次，美國海外第2債主中國6月持有美債降至8354億美元（約新台幣26.59兆元），創14年新低。中國在6月減持113億美元（約新台幣3597億元）美國國債，持有美債總額降至8354億美元，為2009年6月以來最低水平，也是中國連續第3個月減持美國國債。