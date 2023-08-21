明天是七夕情人節，傳統拜拜都會準備油飯、雞酒，一名女網友分享，全聯近日推出一款油飯，吃完發現味道不錯，配料也多，還有一隻雞腿，文PO出後引起大家討論，「七夕可以買來拜床母」。

原PO在臉書「我愛全聯－好物老實說」指出，最近去賣場發現一款新的油飯，一盒99元，馬上買回家嘗鮮，試吃後覺得蠻滿意，味道不錯，油飯有麻油香，配料有香菇、肉燥，加上紅蔥頭香氣，還有一隻雞腿，適合小鳥胃的人。

油飯一盒99元有麻油香，配料有香菇、肉燥跟大雞腿。(翻攝自我愛全聯－好物老實說FB)

從原PO貼出的照片可看見，油飯裡有香菇、肉絲及紅蔥頭等配料，還有一隻炸的大雞腿，看起來很好吃。

照片曝光後，掀起網友熱議，「光大雞腿就不少錢了，雞腿問過至少70-80跑不掉」、「七夕可以買來拜床母」、「狀元油飯真的好好吃，當初兒子的彌月禮就是選他們家」、「昨天有買給兒子吃，說油飯很好吃」但也有人表示，「我看那油飯有點少就放棄買了」、「這個胃口大的人，要買2份」。