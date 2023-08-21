即將赴義大利旅遊的人，可能要小心被店家敲竹槓，當地媒體報導，今年夏天，當地觀光區餐館、咖啡店紛紛傳出店家給予消費者「瘋狂收據」的情形，包括額外為三明治切對半要加收2歐元（約新台幣70元），用微波爐加熱奶瓶要加收2歐，2杯咖啡加2小瓶水要價60歐（約新台幣2088元），讓旅客整體旅遊支出飆漲130％。

相較於西歐、北歐，南歐的義大利旅遊支出相對低廉，不過今年夏天赴義旅遊卻所費不貲，美國有線電視新聞網（CNN）報導，義國當地媒體近來紛紛指出，義大利觀光區頻傳消費者收到「瘋狂收據」（crazy receipts）的情形，指的是商品及服務額外索取高額費用的狀況。

相關案例包括，在義大利北部米蘭附近的科摩湖（Lake Como），將火腿三明治切對半要加收2歐元，在羅馬附近的海灘度假勝地奧斯蒂亞（Ostia），一名母親請店家用微波爐加熱嬰兒奶瓶，被加收2歐元。

位在地中海的薩丁尼亞島（Sardinia），一對觀光客購買2杯咖啡及2小瓶水被索價60歐元，不過飯店稱，商品價格有清楚列出，且價格主要涵蓋欣賞港口的昂貴遊艇。

被封為「地中海最美漁港」的義北芬諾港（Portofino），觀光客要空盤被加收2歐元，在卡布奇諾上灑上些許可可粉要收10歐分（約新台幣3.4元），店家表示，義大利人喝卡布奇諾通常不加可可粉，因此是合理收費。

義國消費者保護協會「Consumerism No Profit」統計，這些觀光區敲竹槓的情形讓今夏旅遊支出飆漲130％。

讓觀光客荷包一次大失血的地方可能要屬在海灘租借日光浴床及陽傘，在義大利南端普利亞大區（Puglia）的海灘，平日租借2張日光浴床及1把陽傘，平均收費為50歐元（約新台幣1738元），周末費用加倍，不過若想在海灘的最前端曬日光浴，收費三倍起跳，平日基本價為150歐元（約新台幣5214元）。

不只影響觀光客，燃料費大增也讓義大利人改變夏天度假計畫，報導指出，相較其他地中海國家，義大利燃料、能源費用高出240％已然失控，許多義大利人於是放棄原本國內的度假計畫，轉而前往較負擔得起的阿爾巴尼亞或蒙特內哥羅（Montenegro），就連義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今夏都前往阿爾巴尼亞度假。