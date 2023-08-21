Represented 🇺🇸✊



Highlights from the #USABMNT Showcase victory over 🇩🇪 Germany pic.twitter.com/xheTnkooD3 — USA Basketball (@usabasketball) August 20, 2023

就連美國男籃總教練科爾都稱讚灰狼前鋒愛德華茲，就是美國男籃的「那個人」！美國男籃21日迎來世界盃賽前最後一場熱身賽，儘管第三節一度落後16分，卻靠愛德華茲領軍，最後以99比91逆轉擊敗德國，熱身賽繼續保持不敗之身，接著飛往菲律賓馬尼拉備戰世界盃。

面對德國祭出區域聯防，美國男籃今天上半場打來綁手綁腳，打到第三節，更以55比71落後，幸好美國先打出一波18比3猛攻追上，接著末節再次打出誇張18比0逆轉戰局，主要就靠愛德華茲與里夫斯攜手飆進三分外線，也讓德國無奈吞下熱身賽敗仗。

愛德華茲全場投21中11，含三分球投8中4，攻下全場最高34分，另有6籃板、2助攻，「很棒的考驗，就算第三節落後16分，我們仍奮力逆轉取勝，我愛這些隊友，我們將會穿著美國隊戰袍持續征戰，接下來飛往菲律賓，我們很快就可以見到大家。」

美國男籃除了愛德華茲，湖人後衛里夫斯與溜馬後衛哈利伯頓各有16分，灰熊前鋒傑倫傑克生也拿7分、8籃板及6火鍋；德國則以魔術前鋒法蘭茲華格納17分、10籃板表現較佳，暴龍後衛薛洛德16分、10助攻，魔術前鋒莫里茲華格納14分，溜馬中鋒泰斯12分、13籃板。