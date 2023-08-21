該官員表示，儘管美國疾病管制與預防中心（CDC）報告新冠病毒感染與住院人數增加，但整體而言並不算高。

根據官方數據，與6月份的近期低點相比，美國染疫住院病例增加逾40%，但仍遠少於2022年1月的Omicron疫情高峰期間。

世衛日前已經將命名為「Eris」的新冠變異株EG.5列為「需留意變異株」（Variants of Interest, VOI）。

EG.5和目前仍為Omicron主流變異株XBB.1.5類似。

由於疫情出現升溫跡象，上周疫苖股表現相對強勢。

輝瑞（Pfizer）上周宣布在一項對老鼠進行的研究中，其新版新冠疫苗展現出中和Eris亞變種病毒的效果。

莫德納（Moderna）則表示初步數據顯示其新版新冠疫苖可有效對抗在人體中的Eris和Fornax亞變種病毒。諾瓦瓦克斯也已製造出可應對變種病毒的新版疫苖。

待美國和歐洲衛生主管機關批准後，這些疫苖公司預期新版新冠疫苗將在未來幾周內備妥以供秋季施打。