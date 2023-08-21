男星王耀慶過去曾演出多部花系列電視劇，而擁有帥氣外型的他當時可說是風靡萬千少女；而近年來將事業重心轉往大陸後，他在日前參戰大陸知名競演節目《披荊斬棘的哥哥》第三季，幽默及流利的口才，讓他在先導片播出後獲得網友的誇讚。

王耀慶近日參加綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第三季，49歲的他凍齡依舊，看不出歲月的痕跡，個性幽默大方的他不斷找其他嘉賓聊天，在個人訪問時被問及和本身戲裡個性有沒有雷同的地方，王耀慶說「我沒有錢！」笑翻現場工作人員。

王耀慶在大陸因角色緣故擁有「國民舅舅」的封號。（圖／翻攝自微博）

事實上，王耀慶演過多部花系列電視劇，包括1995年《水晶花》、《君子蘭花》、《紅顏花》、，其中1998年演出的《太陽花》讓他受到關注；此外，他也演過不少台灣八點檔，2003年《台灣靈異事件》、2004年《死了都要愛》、2006年《天下第一味》等。

然而，近年轉戰大陸的他，首次演出大陸電影就是與文章、白百何的爆紅之作《失戀33天》，他在片中飾演鳳凰男「魏依然」，還因此入圍電影百花獎「最佳男配角」，從此戲路大開，之後更有「國民舅舅」的封號，如今上了《披荊斬棘的哥哥》，其他哥哥們也叫他王舅舅。