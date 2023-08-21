2024大選民進黨總統參選人賴清德的支持度呈現穩定領先的狀況，不過，國民黨參選人侯友宜的支持度也開始回升。對此，前立委沈富雄就指出，民進黨最近又開始懼怕侯友宜，而證據就是日前綠委林靜儀、郭國文誣指他說了「不講信用會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」。

沈富雄在昨（20）日播出的網路節目《下班瀚你聊》表示，起初民進黨很怕侯友宜選總統、「嚇都嚇死了」，因為在2018年與2022年兩次的新北市長選舉，民進黨分別推出了前行政院長蘇貞昌與現任總統府秘書長林佳龍兩位大咖參戰，但不只落敗，與侯的得票差距還很懸殊。

沈富雄接著說，但當侯友宜的支持度從40%驟降至17%後，民進黨就不怕他了，反而希望他來選，因為這樣一來，民進黨不用選就贏了，不過在近日，又開始對他產生了些許恐懼。

沈富雄指出，侯友宜日前在台南興濟宮分享當年在南非武官挾持案抓捕槍擊要犯陳進興的往事，沒想到林靜儀、郭國文卻把他說的「講話要算話」、「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」連結在一起，誣指他說了「不講信用會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，並稱這是在恐嚇參選動作頻頻的鴻海創辦人郭台銘。沈富雄認為，上述事件是民進黨又開始怕侯友宜的證據，「這是個好現象」。