藝人謝忻原為音樂老師偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，被恩師黃義雄相中踏入演藝圈，因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號，深受觀眾喜愛。日前謝忻結束與經紀人的合作，所有工作都自己來，沒想到竟然馬上就接到伴遊邀請。

謝忻日前結束和經紀人合作，接通告、業配工作全都自己來，沒想到竟然馬上就接到伴遊邀請，一位自稱是建商的廠商先說想找她業配合作，最後才表明其實是要找伴遊，開出40萬價碼，遭謝忻一口回絕。建商為了說服謝忻，聲稱許多女明星如當紅職棒啦啦隊員和知名戲劇女主角也曾接受他的邀請，但謝忻嚴正拒絕，此事最後不了了之。事後謝忻自嘲表示，想不到都這個年紀了，還有這種價碼。據《鏡周刊》報導，謝忻坦承的確有這件事，但後續就沒有再理會對方。

不過女藝人遇到伴遊邀約可說是屢見不鮮，其中像是由李毓芬、郭雪芙、宋米秦組成Dream Girls女團時期，曾有仲介向經紀人開出邀約，只要3人中任何一個陪政商名流出國開會，5天4夜行程就能拿到1,000萬台幣。

此外，模特兒出身的姚采穎也曾被該類訊息騷擾，有人邀約她以120分鐘55萬元的價格伴遊，對象不乏科技公司執行長、醫院副院長等，工作地點在五星級飯店，氣得她曾在臉書曝光多段私訊內容，「若再有類此騷擾訊息，我們不排除依照法律程序辦理。」