「台瑞典國會議員協會」副主席馬提亞19日至25日率團訪問台灣，在台期間將拜會蔡英文總統，國安會議祕書長顧立雄等人。外交部今天表示，該協會今年4月曾發表聲明，譴責中國大陸武力威脅台灣，訪團將就台瑞雙邊關係、經貿發展及區域情勢等議題，與我國政府官員、民意代表及專家交換意見。

「台瑞典國會議員協會」訪團成員還包括傅賽酋、胡柏立、艾麗森、林伊娃及歐森帆等共6位跨黨派議員，外交部發言人劉永健指出，這是今年第二個瑞典國會正式訪問團，展現瑞典國會友台情誼，外交部表達誠摯歡迎之意。

訪團在台期間將拜會蔡英文、顧立雄、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮，並接受外交部政務次長李淳款宴。訪團也將拜會國家發展委員會、數位發展部、衛生福利部等機關，及參訪我國文經設施，就台瑞雙邊關係、經貿發展及區域情勢等議題，與我國政府官員、民意代表及專家交換意見。

劉永健表示，近年台灣與瑞典關係持續深化，去年瑞典國會共提出23個友我質詢及動議、4個口頭質詢，總理克里斯特森（Ulf Kristersson）更在第一次施政報告中，首度關切台海和平穩定，反對中國大陸武力恫嚇威脅。此次訪台的台瑞國會議員協會今年4月也曾發表聲明，譴責中國大陸武力威脅台灣，強調台海和平穩定重要性。

他強調，台灣與瑞典共享民主、自由及法治等普世價值，我國將持續與瑞典等理念相近國家，攜手強化全球民主陣營韌性、支持民主發展並推進多元領域的交流合作。