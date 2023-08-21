台灣同性婚姻上路多年，是亞洲第一個同性婚姻合法化的地方，而在此議題上相對保守的日本，因法律遲遲未承認，日本人僅能公開出櫃，卻無法像台灣人一樣享受婚姻。不過，台灣今年擴大承認跨國同婚後，日本愛知縣高濱市議員柴口征寬日前赴台，與台籍伴侶劉靈均正式登記結婚，成為日本政壇第一位結婚的同性戀者。

柴口征寬今年4月成功打贏選戰，成為高濱市的議員，是愛知縣首位LGBTQ族群議員，他曾透露在小學時就發現自己喜歡的是同性，但因為害怕遭歧視，一直不敢告訴家人、好友，直到2年前與台籍伴侶相識後才有所改變，並在高濱市開放登記「伴侶關係宣誓制度」時，成為高濱市第一對登記伴侶，以此公開出櫃。

今年8月11日時，柴口征寬更來台與劉靈均正式登記結婚，成為日本政壇第一位結婚的同志。受理結婚登記的台北市大同區戶政事務所，也在臉書分享兩人滿臉幸福的照片，並透露因為語言不通的關係，柴口征寬較含蓄少話，但眼神卻不時帶笑凝視另一半，甜蜜氛圍讓在場所有人都能清楚的感受到。

據《鏡週刊》報導，總統蔡英文得知兩人在台結婚後，也特地送上賀電，祝福「天緣巧合、華堂溢喜」，並說「祝福新人執手偕老，縷結同心，共創相互扶持包容之溫馨和樂家庭」。