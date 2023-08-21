台電6至9月實施夏季電費，一名女子收到這期電費帳單，翻到背面才發現居住的社區大樓公共電費竟高達13萬元，她難以置信地說「有點可怕的數字」，但網友細看帳單明細，發現每戶分攤181元，直呼根本超便宜。

原PO前天（19日）於PTT房屋版指出，收到最新一期的電費帳單，翻到背面才發現社區公共電費1個月要13萬，社區有8棟樓共346戶，分攤金額是181.5元，讓她震驚不已「有點可怕的數字。」

從原PO上傳的帳單明細得知，去年同期用電日數是58、度數為338、平日均度數是5.83；這期用電日數是59、度數是289、日平均度數是4.90，3筆電費金額分別為62818元、59989元、7656元，分別分攤346、346和46戶後，金額為181.5、173.3、166.4元。

網友一致認為電費很便宜，「妳才付181元，我才覺得奇怪妳們社區怎麼這麼少，我的社區一戶要支付公用電費800元」、「300多戶的社區，2個月13萬很省了吧」、「攤不到200元有夠便宜」、「我的公共電費一戶要2200元，常比我家電費還貴」、「我社區1戶要800元，妳這真的很低」。