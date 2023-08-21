國防部今（21日）發布新聞稿表示，自昨（20日）6時至今（21日）6時止；共偵獲共機2架次、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動，並無共機逾越海峽中線。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

共軍機艦台海周邊活動動態。(國防部提供)