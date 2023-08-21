陸聯合軍演第二日 僅2共機、6共艦在台海周邊活動 09:282023/08/21 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸聯合軍演第二日，僅2共機、6共艦在台海周邊活動。（圖/新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（21日）發布新聞稿表示，自昨（20日）6時至今（21日）6時止；共偵獲共機2架次、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動，並無共機逾越海峽中線。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 共軍機艦台海周邊活動動態。(國防部提供) 海上對峙曝光！成功級艦緊隨054A飛彈護衛艦硬阻24浬外 共軍大規模「海空聯合軍演」國軍「3原則」加強戒備 今年國防預算占GDP比率2.5％ 累計增加2246億元 #國防部 #共機 #共艦 #解放軍 #聯合軍演 也許您會感興趣 推薦閱讀 中共軍演首日 偵獲共機45架次、共艦9艘次 逾越海峽中線27架次 09:272023/08/20 政治 中共突宣布海空軍演 前艦長驚：這艘海警船 離海峽中線僅3.6浬 11:122023/08/19 政治 解放軍剛釋出軍武MV…隨即宣布軍演！「3字」名稱陸網炸鍋 14:352023/08/19 政治 中共3次台海軍演步步進逼！徐弘庭爆「這件事」很危險 19:592023/08/19 政治 共機頻越台海中線 美籲北京停止對台施壓 12:152023/08/20 國際 陸海空聯合軍演首日 45機9艦擾台 27架越中線挑釁 09:172023/08/20 政治 解放軍宣布在台海周邊軍演！國防部「捍衛主權」怒回應 10:302023/08/19 政治 中共玩認知戰！網傳「二膽島士兵密謀落跑」假訊息 金防部怒回應 13:402023/08/19 政治 國軍監控共軍1分鐘影片曝光 國防部譴責中共不理性挑釁行為 16:492023/08/20 政治 共軍大規模「海空聯合軍演」國軍「3原則」加強戒備 09:472023/08/20 政治 中共才宣布軍演 我方偵獲42架次共機出海、26架次越中線及延伸線 13:002023/08/19 政治 陸宣布台海軍演 退將見2時間點驚爆：這是「奇襲」 23:052023/08/19 政治 海上對峙曝光！成功級艦緊隨054A飛彈護衛艦硬阻24浬外 10:092023/08/20 政治 中共軍演 AIT籲北京停止施壓轉向對話 18:132023/08/20 政治 俄國防部：俄中海軍在太平洋聯合巡邏 15:322023/08/18 國際 軍演「空戰」場面太震撼！解放軍2影片對上國軍捍衛主權 19:022023/08/19 政治 陸對台周邊軍演 再釋出最新影片《守護Ⅲ》 15:162023/08/20 兩岸 傳離職轉當駐英大使 烏克蘭防長坦承：沒有政治野心 13:422023/08/20 國際 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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