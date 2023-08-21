外界曾不看好台積電會將先進製程建置在高雄，高雄市副市長羅達生表示，高市府與台積電的互動，一開始確實過往外界對高雄不熟悉，有刻板的汙染、加水站買水等印象，事實上高雄轉變早就開始一段時間了，台積電在南科發展也有一段時間，也不是不了解高雄現況。

「會進展談到設廠，關鍵還是台積電有迫切的建廠需求。」羅達生說，儘管台積電在製程演進上、一直很嚴謹地掌握建廠期程，也不斷在台灣各地找地，只是基於規模經濟及便於管理考量，一定先由現有廠區擴充，因此現有的新竹、台中及台南等三地廠區一定擴廠首選，但這三場區鄰地有限，再加上市場變化造成需求大增，但用地前提要有足夠水電及大片可擴充土地，否則缺乏規模經濟。

羅達生指出，全案最大變數就是高煉廠的整治，陳其邁決定一定要提早完成，雖然中間有提出包括橋科等其它土地方案，但高煉廠腹地最大、基本水電設施符合、交通方便、產業有群聚，在評估、比較過環境評估後，確認高煉廠土地條件符合台積電需求，高雄市政府也啟動相關整治、報編等前段作業，這塊地符合所需，就想要如何加緊完成土壤汙染整治，想到要把整治期程提前10年。

「只是中油覺得他們來執行有很多行政協調恐未能如期完成。」羅達生表示，高市府提出行政契約，在此架構下，經費由中油報請董事會同意提供，也確認工法及經費通過審核後，隨即就展開整治規劃與工程，開始分區整治，整治是依照不同階段解列，分區分階段來接列，也就是一區土壤挖除暫列他處，清理後的區塊也分階段來解列，這樣解列期程可以縮短。

在過程中，高雄市政府上下全部動了起來、跨局處整合協同作業，不只工務局做為工程發包與監督，負責後段解列環評審查的環保局也從先前階段就參與，確認相關工程完成是否每一步都符合環保解列標準，並提前給予意見；勞工局則加入到現場輔導確認勞工安全，經發局也提前進入後續園區報編。

羅達生表示，在組織設計上有專案推動辦公室來進行，必要時請中油參與，現場設置前進指揮所，特別是現場有很多管線、電纜線，人員進出、不同工地在現場進出，要因應現場狀況協調，也因組織設計很有效率，工程進度比預期略為超前。