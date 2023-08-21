AES-KY於2019年切入大型資料庫中心工業儲能市場，並於2020年下半年開始大量出貨至美系CSP(雲端服務提供者)，在AI、高效能運算(HPC)與自駕等應用浪潮推升下，對儲存資料需求上升帶動AI伺服器及大型資料中心持續擴建，且隨CPU效能提升使能耗上升，對於儲能系統要求提高，AES-KY因可提供含BMS等一站式客製化解決方案，近幾年BBU業務呈現穩定成長，今年上半年BBU佔AES-KY營收比重已達30%。

隨著各大雲端伺服器品牌廠AI伺服器軍備賽開跑，AES-KY預期，明年BBU產品可望站穩全年營收比重30%目標。

受到電動兩輪車品牌廠積極清庫存，整體銷售低迷影響，AES-KY今年上半年合併營收為52.91億元，稅前淨利13.35億元，歸屬於母公司淨利10.54億元，每股盈餘12.34元，其中第2季合併營收23.7億元，年減40.52%，營業毛利8.86億元，年減39.42%。歸屬母公司稅後淨利4.39億元，年減47.63%，單季每股盈餘5.15元，累計前7月合併營收為59.91億元，年減32.92%。