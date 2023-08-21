世芯-KY的AI、HPC量產需求較先前預估高，主要動能來自最大的客戶，其他客戶亦增加其需求，預估來自北美客戶動能將持續到2025年。故世芯-KY上修今年全年營收目標，由8億美金調升到9~9.5億美元，且不排除會比9.5億美元更好。

展望第三季，世芯-KY營收將溫和下滑，主要來自CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)產能限制，世芯-KY上個月積極爭取CoWoS產能支援，已經順利拿到一部分的產能，認為2023年來自CoWoS的限制是可控的。

世芯-KY明年將有大約四到五個大項目進行量產，就量產部分而言，明年將會是充滿前景的一年，NRE(委託設計)在保持穩定市場狀態的同時，世芯-KY已經佔據了很好的位置來贏得項目。

在車用方面，世芯-KY對大陸tier1車商已經進入Design win，預估車用從2025開始會是另一大成長動能。所謂的design-Win所表示的就是商業行為的一種，以往IC設計廠製造什麼IC，客戶就依其生產的採用，但目前市場狀況已經出現改變，現在廠商可以與客戶一起研發所需要的IC，即所謂的「desigh-in」，研發成功後就可以正式投入生產獲得訂單，即為「design win」。