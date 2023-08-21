大陸國務院日前通過《黨和國家機構改革方案》中提到，組建中央科技委員會，作為黨中央決策議事協調機構。據《北京青年報》旗下「北青政知新媒體」報導，中央科技委員會已經召開了第一次會議。

中央科技委首次會議已召開

據大陸科學技術部官網消息，近日，科技部社發司黨支部召開會議，深入學習貫徹習近平新時代中國大陸特色社會主義思想。報導中提到，「會前，同志們認真學習了習近平同志《論科技自立自強》、習近平總書記在中共中央政治局第五次集體學習時的重要講話精神及中央科技委員會第一次會議精神。」

另外，近日，大陸科技部國外人才研究中心召開了「樹立和踐行正確政績觀，提升能力素質」大討論專題研討會。在會議上，國外人才研究中心主任湯富強傳達了幹部隊伍教育整頓有關要求和中央科技委第一次會議精神。

上述消息均顯示，中央科技委員會已經召開了第一次會議。

在上述會議上，湯富強強調，中央科技委的組建，體現黨中央對科技工作的重視達到歷史新高度，也對科技管理幹部隊伍提出了新的更高要求，「黨員幹部和青年同志要加強政治理論學習，提高政治站位，主動站高一格；要轉變工作作風，紮紮實實做好戰略研究、統籌協調、咨詢建議和狠抓落實的工作；要提升專業能力，以核心能力支撐核心業務，為中央科技委高效運行提供專業化支撐。」

改革的重中之重

今年3月，中共中央、國務院印發了《黨和國家機構改革方案》，其中，科技部門的改革是本輪機構改革的重中之重。方案提到，組建中央科技委員會，作為黨中央決策議事協調機構。中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。

根據方案，中央科技委員會的職責包括：

加強黨中央對科技工作的集中統一領導，統籌推進國家創新體系建設和科技體制改革，研究審議國家科技發展重大戰略、重大規劃、重大政策，統籌解決科技領域戰略性、方向性、全局性重大問題，研究確定國家戰略科技任務和重大科研項目，統籌佈局國家實驗室等戰略科技力量，統籌協調軍民科技融合發展等。

人民論壇網刊文稱，本輪黨和國家機構改革在科技管理體制上發生了重大變化，這是歷次科技體制改革未曾有過的，表明中央對科技創新的高度重視。

文中還提到，中央科技委員會的成立將有助於從最高層組織和調動「舉國之力」，提升關鍵核心技術領域的決策效率與政策執行力。「這次科技管理體制改革是中國對外部挑戰的一次積極應對，希望打造目標明確、統籌協調、組織有力的新型科技管理體制，並以此推進科技創新治理體系與治理能力現代化進程。」

今年3月13日，科技部黨組書記、部長王志剛主持召開科技部黨組（擴大）會議。會議提到，組建中央科技委員會、重新組建科學技術部，是黨中央加強對科技工作集中統一領導的重大決策部署，對於進一步理順科技領導和管理體制，更好統籌科技力量在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現高水平科技自立自強具有十分重要的意義。

會議要求，要自覺服從大局，嚴守改革紀律，積極穩妥推進機構改革，同時繼續扎實做好黨中央已經部署的各項科技發展改革任務，認真履行職責，做到思想不亂、工作不斷、隊伍不散、幹勁不減。