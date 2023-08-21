112年5-6月期統一發票千萬獎已於112年7月25日開出，共有21人中獎。財政部統計，統一發票自2011年1至2月期開始，至今年3~4月期共累計74期，可兌領千萬元特別獎的中獎發票已達996張，其中高達257張沒領。當中未兌獎的，還包括今年3至4月期的4張千萬元中獎發票，兌領期限即將到期。

財政部統計，統一發票自2011年1至2月期開始，每期開出特別獎1000萬元中獎號碼1組，至今年3~4月期累計74期，可兌領1000萬元特別獎的中獎發票已達996張，其中有257張沒領。

7月25日已開出5至6月期統一發票中獎號碼，特別獎1000萬元的中獎號碼為「29268886」，200萬元特獎中獎號碼為「12912565」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別「04667172」、「12999667」、「77607087」。

其中未兌獎的千萬元特別獎，包括今年3至4月期的4張中千萬元發票，中獎號碼為「20783987」，消費地點分別在7-11南投縣信義鄉門市、台北信義Google Play買應用程式670元、屏東全家高樹農會店遊戲點數2,000元，以及高雄岡山山隆加油站100元，財政部提醒兌領期限至9月5日截止。