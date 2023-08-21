台灣民意基金會今日上午公布「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨主席、副總統賴清德支持度達43.4％，民眾黨主席柯文哲26.6％，國民黨新北市長侯友宜13.6％。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，和上月相比，綠聚力上升5個百分點，藍白各自下降11、6個百分點，賴在中性選民大有斬獲，更在雙北支持度取得領先。

游盈隆指出，從政黨支持傾向看，民進黨支持者中，9成3挺賴清德，3.6％挺柯文哲，0.9％挺侯友宜；國民黨支持者中，5成7挺侯友宜，3成1挺柯文哲，4％挺賴清德；民眾黨支持者中，8成1挺柯文哲，4.5％挺侯友宜，3.4％挺賴清德，中性選民中，2成4挺賴清德，1成7挺柯文哲，1成挺侯友宜。

游盈隆說，值得注意的是，與上個月相比，民進黨內聚力上升5個百分點，國民黨下降11個百分點，民眾黨下降6個百分點；此外，賴清德在中性選民方面大有斬獲，支持度提高8個百分點，柯文哲下滑4個百分點，侯友宜沒有明顯增減。

年齡方面，游盈隆指出，40歲以下柯文哲一枝獨秀；40歲以上賴清德有壓倒性優勢。侯友宜在54歲以下敬陪末座，55歲以上居第二。值得注意的是，和上個月相比，賴在大多數年齡層支持者都有擴增；柯居優勢的年齡線不但沒有繼續向上延伸，反而下降，從45下降到40歲；侯支持度則是全面淪陷，尤其是20-24歲選民。

從教育背景看，專科及以下教育程度選民多數支持賴清德，大學及以上教育程度選民中，則多數支持柯文哲，侯友宜則是在高中／高職及以上教育程度選民中居第三，而初中／國中及以下教育程度選民中居第二。

游盈隆分析，從省籍族群看，賴清德是河洛人及客家人第一選擇，柯文哲則是外省族群的第一選擇。河洛人中，4成9挺賴清德，2成4挺柯文哲，1成1挺侯友宜；客家人中，3成6挺賴清德，3成2挺柯文哲，1成7挺侯友宜；外省人中，4成挺柯文哲，2成5挺侯友宜，1成6挺賴清德。

游盈隆表示，與上個月比，可以看出一個明顯的變化，河洛人有大集結的跡象，挺賴增加10個百分點；客家人挺柯增加8個百分點，外省人挺柯增加6個百分點；侯友宜則相對明顯流失了河洛人、客家人及外省人的支持。

游盈隆說，從地緣政治角度看，6都16縣市中，賴清德已取得全面領先的地位，柯文哲已全面壓倒侯友宜，侯友宜已被全面邊緣化。且舉三個例子。台北市選民中，4成2挺賴，2成4挺柯，1成4挺侯；新北市選民中，4成2挺賴，3成2挺柯，1成3挺侯；台南市選民中，4成7挺賴，2成7挺柯，1成5挺侯。

本次調查由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委

託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪談時間為8月14、15日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。