威力彩今天（21日）開獎，頭獎獎金上看3.2億元，小孟老師在臉書上分享天秤座、巨蟹座、摩羯座、雙子座在鬼月期間財運超級旺，有機會中大獎，其中巨蟹座近期能發揮獨特魅力賺取錢財，同時能一路旺到農曆7月底鬼門關，建議買彩券時找找異性幫忙，提高中獎機率。

▍天秤座：正財提升、績效滿分

穀神星進入天秤座，使他們績效變好，財運好轉，業績有望蒸蒸日上，工作運大開，若想轉職的人，能找到自己心中理想的工作。另外，若想買彩券的人，可尋找工作夥伴一起購買，有機會中大獎。

▍巨蟹座：發揮魅力、動感迷人

巨蟹座在鬼月期間外表特別迷人，近期桃花運旺，能發揮獨特魅力賺取財富，並且累積人脈，這樣的好運能一路旺到農曆7月底鬼門關。另外，購買彩券時可找異性幫忙，帶旺手氣。

▍摩羯座：偏財運旺、快速進財

鬼門開後，冥王星加速移入魔羯座的本命宮，顯示有財運噴發、快速進財的跡象，這時抽獎運、大樂透中獎機率高，但也需注意容易財來財去，建議錢財找親友保管。

▍雙子座：土地增值、偏財桃花

鬼月期間若想投資房地產的人，千萬不要害怕鬼月習俗，可趁著此時勇敢尋找，有機會談到划算的價格，假如有一些多餘的資金或想換屋的人，近期可購買到增值的房子。另外，外出宮很好，顯示雙子座鬼月外出運旺，同時財運噴發，不妨可安排一場旅遊，或在當地購買彩券都是不錯的選擇。