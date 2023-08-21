大陸房地產市場低迷，為刺激買氣，陸媒透露，福州、廈門、西安、南昌等多個城市正研擬調整個人住房貸款政策，將於近日調整優化限購政策，降低第二戶頭期款比例下限。專家分析稱，降頭期款政策的實施，對新房和二手房市場都有拉動作用，從而對樓市形成支持。

大陸《證券日報》21日報導，廈門部分銀行證實，自16日起，當地第二戶頭期款比例已經由50％降至40％；第二戶住房商業貸款利率下限也由貸款市場報價利率（LPR）上浮80個基點調整至上浮60個基點，即第二戶貸款利率由原來的5％降低至4.8％。

報導指，除了廈門，福州、西安等二線城市近日也有政策放寬的預期。據傳福州擬對已有一套住房且房貸尚未償清、再次申請個人住房貸款的購房人，頭期款比例由目前的50％下調至40％。南昌近日也出台樓市新政，對於首次購房頭期款比例最低執行20％，第二戶頭期款比例最低執行30％。

報導稱，中共中央政治局會議7月24日對房地產政策定調後，大陸多部委均釋放「積極信號」。其中住建部明確指出，將進一步落實好降低購買首套住房頭期款比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施。

不過，《證券日報》記者致電上述地區部分銀行個貸部門，相關個貸人員均表示，目前還未接收到總行下發的相關通知。西安某國有大行的個貸經理告訴記者，暫未收到二套房首付比例和貸款利率調整通知，目前二套房首付比例依然是60％，利率是LPR上浮80個基點。

隨後，北上廣深等多個城市住建部門發聲支持剛性和改善性住房需求。另外，多個城市已出台新政，例如，杭州部分區域擴大差異化限購範圍、鄭州暫停執行限售政策等。報導指，由此可見，各地都在積極落地相關舉措。

對此，中指研究院市場研究總監陳文靜表示，從未來政策優化方向來看，當前一線城市和核心二線城市調控政策較為嚴格，限購政策、限貸政策仍有優化空間，普通二線及三四線城市限制性政策或進一步放開甚至取消。限貸方面，優化「認房又認貸」、降低頭期款比例支持合理住房需求釋放。

東方金誠首席宏觀分析師王青則表示，未來房地產行業支持政策還有較大空間。首先，5年期以上LPR報價還可能進一步下調；其次，在存量房貸利率調整方面，考慮到當前政策面的提法已由之前的「支持和鼓勵」，調整為「指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率」，下半年降低存量房貸利率勢在必行。

王青最後指出，在7月底監管層明確「認房不認貸」之後，接下來的重點是進一步放鬆一線城市和二線城市限購限貸。以上政策雖然涉及範圍有限，但對樓市預期具有很強的引導作用，對在較短時間內推動房地產行業「企穩回暖」具有重要意義。