ENOUGH主要是開發發酵真菌以生產蛋白質，並用於生產植物性雞肉、碎肉和乳製品。該公司說，該輪融資是由創投公司World Fund和CPT Capital所領投。CPT資本同時也是知名的Beyond Meat早期投資人，並也投資了Upside Food。

ENOUGH的總部位於荷蘭和英國。新一輪融資的其它參與者，包括現有投資資者AXA IM Alts和Olympic投資公司。

執行長Jim Laird說：「在過去幾年，ENOUGH在荷蘭開設新工廠方面已取得長足進展，現在已經擴大規模，並與英國和歐洲各地的客戶展開合作」。執行長補充說：「有了這筆資金，我們將加快成長」。

該公司致力於開發和生產肉類和蛋白質的替代產品，ENOUGH說，他們正在協助保護氣候，因為從實驗室裡提取的肉類，對環境的破壞力是小於傳統農業和畜牧業。

儘管如此，有跡象顯示，消費者對植物肉的需求可能正在減弱，Beyond Meat在本月稍早時下調了年度收入預測。