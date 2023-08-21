索馬利亞政府今天宣布禁止中國短影音應用程式TikTok、通訊軟體Telegram以及一款線上投注應用程式，說「恐怖分子」利用這些軟體進行宣傳活動。

法新社報導，索馬利亞政府在預計對青年黨（Al-Shabaab）發動第二階段軍事攻勢前，展開上述舉動；青年黨是一個伊斯蘭激進組織，15年來一直對摩加迪休（Mogadishu）中央政府發動血腥叛亂。

索國通訊暨技術部在聲明中下令網路服務供應商於8月24日前實施上述禁令，否則將面臨司法處置，但聲明中未詳述處罰內容。

聲明說：「為了加速戰爭進程，並消滅讓索馬利亞人民流血的恐怖分子，通訊暨技術部長指示網路服務業者暫時下架TikTok、Telegram和投注應用程式1XBET ，恐怖分子及團體不道德地使用這些軟體程式，傳播經剪輯的圖像和照片並誤導社會大眾。」

自去年8月以來，索馬利亞政府軍與當地部族民兵聯手，在非洲聯盟（African Union）軍隊和美國空襲支持下，在中部地區對蓋達組織（Al-Qaeda）的分支團體青年黨發動攻勢。

2011年，青年黨武裝分子被趕出首都摩加迪休，但仍控制著大範圍鄉村地區，儘管政府加以掃蕩，青年黨仍持續對平民、政治和軍事目標發動致命攻擊。

索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）矢言要殲滅境內聖戰分子，預計很快就會宣布在索國南部對青年黨發動第二階段進攻。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120821