美中關係不佳，拜登政府再次出手削弱大陸在國際舞台的競爭力，禁止風險投資與私人股權投資大陸半導體、量子運算及人工智慧領域。對此，專家提醒，此計畫若想要成功，歐盟的態度相當關鍵，就像去年對半導體出口管制措施，如果失敗歐元會取代美元進入大陸市場。

南華早報報導，戰略與國際研究中心（CSIS）技術與貿易專家Emily Benson表示，「去年對大陸先進半導體的出口管制措施，荷蘭最後加入制裁行列，就是一個例子，人們已經意識到所有的貿易或投資限制，只有多邊進行才會有效。」

華府主流智庫之一大西洋理事會（Atlantic Council）經濟專家Elmar Hellendoorn則認為歐盟將再次陷入兩難的處境，「如果不理會美國，可能會招致制裁，但如果跟進美國也會惹怒大陸。」

Elmar Hellendoorn提醒，當拜登簽署行政命令後，國際環境與地緣政治狀況變得更加詭譎，歐洲需要更仔細的考量對外投資。荷蘭智庫Clingendael國際關係研究所高級研究員Maaike Okano-Heijman則觀察到，「美國已經認知只有值得信賴的夥伴參與，才有可能取得成功。」