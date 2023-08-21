隨著世界少棒賽開打，大聯盟自家也連續兩日出現俗稱「少棒全壘打」的場內全壘打，前日是紅人新秀「DLC」迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）快腿跑出來的「兩分炮」，21日隨即有金鶯馬泰歐（Jorge Mateo）追加另一發場內全壘打。然而馬泰歐這支是貨真價實的全壘打，只是沒有飛出圍牆而已。

紅人新秀迪拉克魯茲絕對是本季最令人畏懼的跑者之一，雖然盜壘19次沒特別多，因為盜壘還要考驗反應力和判斷力，在單純跑壘方面他是國聯第一快腿。迪拉克魯茲前一次場內全壘打是有藍鳥右外野手畢吉歐（Cavan Biggio）的傳球失誤，紀錄上那支是三壘打，只是結果和全壘打相同。

金鶯馬泰歐場內全壘打。（金鶯隊臉書）

馬泰歐這支不一樣，他一棒打到中外野與左外野之間的牆邊，運動家中外野手巴特勒（Lawrence Butler）追得撞上牆壁也沒碰到球，左外野手坎普（Tony Kemp）急忙回頭撿球，馬泰歐已經接近三壘了。由於馬泰歐跑得太快，運動家野手還來不及出手回傳，這球是貨真價實的「全壘打」，沒有借助任何守備失誤，紀錄上為馬泰歐本季第7轟。

「我看到球落地之後才開始衝刺。」馬泰歐接近二壘時有減速，確定安打之後才全力猛衝。馬泰歐本季25次盜壘，他有個誇張的數據是只要上壘之後就有接近6成機率回壘得分，換言之就是隊友輕推他一把就夠了。金鶯終場12比1大勝，3戰橫掃運動家。