豆腐是再也熟悉不過的食材，但對於它你了解多少？中國醫藥大學附設醫院台北分院胸腔內科主治醫師蘇維鈞分享，豆腐富含蛋白質、維生素和礦物質，不僅有益心血管健康、預防骨質疏鬆，還是減重的好幫手。不過，他提醒，豆腐不宜與柿子、花生、甘草等食物同食，會影響人體腸道的吸收和代謝；也不適合搭配高鈣食品，會形成難以吸收的草酸鈣。

醫師蘇維鈞在臉書粉專「蘇爸的肺腑聊天室」發文表示，豆腐是由大豆製成，營養價值高且種類多樣，根據製作方法和口感的不同，都有適合的料理方式，例如嫩豆腐口感柔軟細嫩，可用來做湯和炒菜；硬豆腐則口感堅實，燉、炸和涼拌都是不錯的選擇。

蘇維鈞更進一步介紹豆腐的營養好處，他表示，其不含膽固醇，對心血管健康有益，為素食者的主要蛋白質來源；含有大量的植物雌激素，能預防皮膚老化，保持皮膚光滑細嫩；含有大豆異黃酮，可幫助調節荷爾蒙水平，減少女性罹患乳腺癌的風險；富含鈣質和維生素D，有助促進骨骼健康，預防骨質疏鬆；含有豐富的蛋白質和纖維素，可增加飽腹感，減少進食量，有助減肥。

至於食用豆腐有哪些事項要注意？蘇維鈞說明，除了不新鮮或加工不當，可能會對健康造成影響外，其與幾類食物搭配時，要特別留意。他提到，像是不宜與柿子、花生、甘草等食物同食，因為這些食物中含有抗胰蛋白酶的成份，與豆腐一起吃會影響人體腸道的吸收和代謝。

另外，蘇維鈞說，豆腐也不宜與高鈣食品同時食用，因為豆腐中的草酸會與高鈣食品中的鈣結合，形成難以吸收的草酸鈣。整體來說，他表示，豆腐既能提供高營養，又美味可口，因此無論是素食者還是肉食者，都該多多品嘗。