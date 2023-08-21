在人民幣匯價上，瑞銀將2023年底美元兌人民幣的預測從6.95調整為7.15。依然預計年底人民幣會對美元小幅升值。這是因為預計央行可能會動用各種工具（包括重新引入中間價的逆週期因數），以防止美元對人民幣匯率較7.3的水準大幅走弱，且瑞銀預計年末中國經濟增長動能會有所改善，而美國經濟增長可能明顯放緩。

汪濤分析，自今年4月以來，隨著房地產下行加深，經濟增長勢頭有所放緩。政策支持力度弱於年初定調，也不及市場預期。雖然7月的政治局會議對宏觀和房地產政策的定調更為積極，但迄今尚未宣佈明顯增加財政支出，房地產寬鬆政策相對零散、且幅度較為溫和。鑒於房地產下行幅度可能比此前預期更深、且持續時間更長，瑞銀將2023年房地產新開工跌幅預測從中個位數下調至25%，將2023年房地產投資預測從之前的同比持平下調至下跌10%左右。鑒於房地產建設活動下行大於預期、且沒有其他政策和行業的對沖，再加上外需也比之前預測更加疲弱，因此將2023和2024年GDP增長預測分別下調至4.8%和4.2%。我們同時下調了2024年通膨預測，並將2023和2024年底美元兌人民幣的預測分別調整至7.15和7。

汪濤指出，中國政府在2023年初公佈了溫和擴張的財政政策。然而，在財政收入和土地出讓收入弱於預期的情況下，上半年財政政策實際上有所緊縮（整體增廣財政赤字收縮規模達GDP的1%）。2022年底出臺的對房地產開發商的信貸支持措施也沒有完全落實。7月政治局會議要求「加大宏觀政策調控力度」，央行於8月降低了MLF利率15個基點，但信貸增速依然在放緩。政府延長了企業減稅降費和汽車購置稅費減免政策的期限，但未大幅加碼財政支出力度或對基建投資和地方政府的資金支持。地方政府被要求清償對企業供應商的欠款，而截至8月中旬，除了新聞報導的地方政府將通過發行1萬億特殊再融資債券置換地方融資平臺債務外，中央政府似乎並未提供額外的信貸或其他資金援助。相較近59萬億的地方融資平臺債務總規模，1萬億的債務置換杯水車薪。

考慮到房地產活動持續下行，7月政治局會議對房地產政策的定調更加積極。然而截至8月18日，依然只有部分地方政府出臺了具體的放鬆政策，且幅度比較溫和。新增幾個二三線城市放鬆了購房限制，約十幾個城市（主要是三線城市）上調了住房公積金的房貸限額，部分城市下調了首套房和通過住房公積金貸款購房的首付要求。約十幾個城市出臺了一些小規模購房補貼。但截至目前，尚未出臺全國層面的房地產放鬆政策，沒有全面降低二套房貸的首付比例（目前二線城市只有南昌宣佈從40%下調至30%），一線城市房地產政策也未明顯放鬆。此外，政府並未加大對房地產開發商的融資支持，未來相關企業的違約風險有所上升。