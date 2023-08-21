大陸貸款市場報價利率（LPR）今日再度迎來下調，幅度達10個基點，但5年期以上品種則按兵不動，陸媒直呼「超乎市場預期」。對此，大陸官媒新華社稱，LPR下降有助於降低融資成本，支持信貸需求回升，進一步增強消費和投資增長動能。

澎湃新聞報導，中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，21日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.45％，下調10個基點，5年期以上LPR為4.20％。

報導指，由於LPR是在中期借貸便利（MLF）利率基礎上加點形成，在15日MLF利率下調15個基點的背景下，市場對8月LPR調降已基本形成共識，但5年期以上LPR「按兵不動」，超乎市場預期。

據此前報導，1年期MLF中標利率15日從2.65％下調至2.5％，下調15個基點，7天逆回購利率從1.90％下調至1.8％，下調10個基點。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。