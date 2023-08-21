民團昨（20）日發起「還路於民大遊行」，副總統賴清德也以民進黨主席身份出席。此外，賴隨後也在臉書上說出民主進步就是「回應民意，持續改進」8字。結果引發大量網友撻伐。甚至有民眾狠酸，「做7年都全面執政了，還做不好。真的很誇張」。

賴清德在臉書發文提到，他承諾，會落實日前行政院所通過的《道路交通基本法》，本著道安、監理還有交通，以及執法四個面向，全面改善道路的交通安全。同時未來會結合執政黨和在野黨共同努力，讓中央與地方攜手，實質積極務實地改善各縣市的交通路況。預計在明年年底之前，優先對 600 個路口進行改善。

對於民團發起的台灣行人路權宣言，賴清德也強調他會支持，「預計在 2030 年將死亡率降低 50 ％，2040 年結合社會各界的力量，達到零死亡的目標。」賴最後還提到，民主進步四個字，就是要「回應民意，持續改進」。我們會一鼓作氣、一起努力，讓台灣的交通環境有本質上的大幅提升。

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​對於賴清德的發文，不少網友留言怒轟，「八年來有改變嗎，就是沒有改變，人民才會出來抗議，你有來參加，是在說你們蔡英文八年來道路交通安全做的不好嗎」、「能夠自己抗議自己，開眼界了」、「不問自己執政做了什麼，跑來跟民眾取暖？是表達對蔡英文的不滿嗎」、「執政黨是對自己的施政多不滿意，才會自己走上街頭抗議自己的執政能力？是自曝其短嗎」、「身為執政黨帶一堆政客到現場添亂抗議，執政黨又立法院過半多數，不應該是想出解決辦法嗎？跟著一起到現場抗議？是在抗議蔡英文做的很爛嗎」、「良心的建議，換掉王國材，他沒做為」。

對於賴清德出席「還路於民」遊行，網友質疑其不滿蔡英文。（圖翻攝自賴清德臉書）

不過也有綠營支持者為賴清德送暖，留言稱「挺你」、「一起加油」、「落實交通改革，重新規劃」、「大哥加油」、「台灣朝向日本看齊，信賴」、「希望未來能真正落實！賴總統加油」。