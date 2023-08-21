苗栗縣長鍾東錦今天上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，針對藍營地方整合、各黨總統參選人民調等議題討論，鍾東錦表示，總統選戰單一選舉，只有100分跟0分，他認為在野陣營可以團結，互相釋出善意，有合作才有機會勝選，若不合作連機會都沒有，拖延愈久對選戰愈不利。

主持人王淺秋先提及，國民黨立委傅崐萁20日發表的看法，民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、郭台銘各據山頭、互不相讓，導致民調全面落後，任何人都無法單獨超越民進黨賴清德，更以「三隻小豬」的寓言故事，呼籲在野陣營的領袖們合作共組大聯盟，否則保送大野狼賴清德。

王淺秋接著談到有一份民調數字，若以「三腳督」局面，賴清德突破4成，而侯友宜仍舊排名第3名，支持度不到3成，她詢問鍾東錦是否會感到驚訝。

鍾東錦說，他不太會驚訝，因為「上面的內亂，底下就無所適從」，以他立場而言，首先要顧好苗栗兩席立委，他很想幫忙總統大選，但地方首長也只能盡力，只要藍營參選人來訪苗栗，看需要如何配合，他都會全力協助。

他表示，對於侯友宜、柯文哲與郭台銘到訪苗栗或造勢活動，他都有出席參與露面，被外界質疑立場搖擺不定，但他自己當然支持國民黨推派的人選，不過自己的好友們要參選總統時，因為總統是單一席次，只有滿分跟零分區別，所以他希望照朱立倫主席的想法，團結可以團結的力量，釋出更多善意，至於未來如何發展，並非他1位縣市首長能夠主導。

王淺秋再引述傅崐萁「三隻小豬」說法，鍾東錦回說，現在的局面確實是底下的人都很著急，但眼前先顧好立委席次，如果立委過半，至少可以讓執政黨「不要太撒野」，而要如何協調，他尊重黨內的意見，誠如朱主席的說法，「小我小一點、大我大一點」。

鍾東錦表示，檯面上的「三隻小豬」每隻都不夠茁壯，有人是「有錢沒有人」、有人則是「有人卻不團結」，還有「連人都找不到」，這場選仗如果沒有整合會很辛苦，現在大家的心情都是七上八下，若再僵持下去，選情恐怕不太理想。

鍾東錦說，總統是單一選舉，「第1名是100分，第2名就0分」，他希望這次選戰可以合作，如果沒有合作，老實說這場仗等於結束了，他認為現在需要第四方，三方都能信服的人，邀集大家坐下來談談，他覺得「伯公」前國民黨主席吳伯雄是不錯人選。

他表示，各方幕僚之間可以彼此先談合作，團結力量才有機會，更何況整合之後還未必勝選，但如果沒有合作，再繼續拖延下去，恐怕是師老兵疲、連機會都沒有。

鍾東錦提到，各黨派之間可以互補，他舉例柯文哲雖然有穩定2成支持率，但民眾黨組織能力不高，到了地方其實很難找到票源在哪裡，國民黨部隊可以一下子就成軍，不過缺點是組織鬆散，他認為各方可以停下思考一下，並做出最好的整合。