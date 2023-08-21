厄瓜多總統與國會議員選舉今天投票結束，出口民調顯示前總統柯利亞子弟兵龔薩雷茲領先。此外，為海外選民所設的投票網頁傳遭駭客攻擊，當局表示並不影響結果。

路透社報導，厄瓜多這次大選因總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）遇刺身亡而蒙陰影，選民期盼當選人能領導國家擺脫暴力與經濟困局的惡性循環。

投票作業於當地時間下午5時結束，出口民調顯示，左派前總統柯利亞（Rafael Correa）的子弟兵龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）以近33%的選票領先；前議員阿津（Daniel Noboa Azin）則爆冷以20.5% 居次。

紅頂商人托皮克（Jan Topic）以18.3%支持率排第3。

在反貪腐候選人維拉維森修本月9日造勢遇刺後，安全就成為這次大選的核心議題。當前政府將犯罪猖獗歸咎於販毒集團，而多位候選人選前均承諾若當選將會打擊節節高升的犯罪率，並改善導致失業率攀升和移民增加的經濟困境。

而投票過程方面，全國選舉委員會（National Electoral Council ）主席阿塔曼特（Diana Atamaint）今天表示，為海外厄瓜多選民所設的投票網頁遭到駭客攻擊，但並不影響投票完整性。

阿塔曼特表示，網攻源頭來自印度、孟加拉、巴基斯坦、俄羅斯、烏克蘭、印尼和中國。

阿塔曼特表示：「線上平台遭遇網攻，影響了投票的流暢性，但我們闡明並強調，投票紀錄並未遭駭。」

針對投票網頁遭駭一事，已有多位候選人出面譴責。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120821