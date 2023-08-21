高雄一名陳姓士兵，經部隊採尿檢測，送驗結果呈大麻陽性反應，檢方因此裁定陳男觀察勒戒所。然高雄高分院經審理，審酌陳男為吸毒初犯，依法自有戒癮或是送勒戒，檢方卻未有補充理由，即逕行裁定勒戒、影響他權益，因此撤銷觀察勒戒原裁定，最終發回高雄地院重審。

根據判決書，被告人陳姓士兵於2022年10月23日晚間9時許，途徑陸軍步兵第109旅步二營採尿後，檢測結果送至三軍總醫院，後測出大麻陽性反應。陳男後依《違反毒品危害防制》送至高雄地檢署偵辦，並聲請法院觀察勒戒獲准。陳男不服裁定，提起抗告。

高雄高分院考量陳男為初犯，並無毒品施用前科，且陳男因誤用友人電子菸而鑄成大錯。法官認為，陳男於警詢、偵訊時因無律師陪同在場，並不清楚觀察勒戒與戒癮治療的意義及流程，也無法律相關背景，因此才認誤抽他人電子菸非為施用大麻之情形。

高雄高分院最終審酌，原裁定法院為觀察、戒裁定前，未曾傳喚陳男到庭陳述意見，或以書面通知予以其言詞或書面陳述、答辯機會，且亦未通知檢察官到場陳述聲請觀察、勒戒裁定理由並提出必要證據，全程卻僅以形式上書面審查，此實有侵害抗告人受憲法保障聽審權及訴訟權，有違背法令之違誤。

法官考量，陳男坦承犯行，並決心遠離毒品，亦願意自費配合戒癮治療程序，最終依《毒品危害防制條例》所訂定「毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準」，認為地院裁定觀察勒戒，明顯違背法令，判陳抗告有理。

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