2024大選備受各界關注，根據今（21）日公布的最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德的支持度衝破4成，超過國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲的總和。對此，國民黨前立委陳學聖指出，侯友宜的支持度應不至於瞬間崩盤，他呼籲民調發布單位該給個說法。

《台灣民意基金會》今公布8月總統大選民調，賴清德的支持度為43.4%，相較上月上升7個百分點；柯文哲26.6%，相較上月下降1.2個百分點；侯友宜13.6%，相較上月驟降6.6個百分點。

陳學聖今在臉書發文表示，若他是《台灣民意基金會》人士，一定會考慮是否要發布這份民調，以免自砸招牌，因為大家目前的共識，是賴清德支持度領先，侯友宜、柯文哲則糾結中，怎麼在這次民調中，突變成了1大、1中、1弱？

陳學聖質疑，與7月相比，這次民調柯文哲的支持度沒什麽起伏變化，唯獨賴清德支持度上升7個百分點，侯友宜掉了近7個百分點，「侯友宜支持者由藍轉綠？這未免太巧了？」

此外，陳學聖說國民黨的陸軍組織已啟動，小雞們也歸隊不再亂跑，雖上升速度不快，但支持度一定會慢慢有起色，不該沒大事發生就瞬間崩盤。因此，他呼籲，《台灣民意基金會》應該要給個說法。