AI伺服器、電動車、電競等因熱瓦數增加及客製化差異，引爆散熱技術升級潮，不僅散熱風扇等用量大增、液冷散熱需求開始顯現，連帶散熱相關產品ASP也隨著技術門檻提升而上揚，散熱應用多元化且無所不在讓散熱廠獲市場資金追捧，日前信音帶著近50億元滿手現金，啟動收購計畫，擬以不超過新台幣6.6億元金額進行泰碩電子股權投資，力致亦在上週公告，個人股東蕭漢森於8月9日及10日兩天從集中市場一口氣取得力致14萬4990張股票，持股比例達18.33%，超越公司所有董事個人持股，躍居力致第一大股東，引起市場高度關注。

若就業績來看，隨著散熱產業逐漸走向技術密集，以及各廠終端客戶產業別比重不同，散熱廠業績差距也逐漸拉開來，以今年第2季財報來看，相較於健策及雙鴻第2季營業淨利均較第1季及去年同期衰退，奇鋐挾設計及製造能力，不僅在AI伺服器散熱拿到不少案子，日前更傳出已順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia供應商，今年第2季營業淨利為15.47億元，季增14.43%，稅後盈餘為12.01億元，季增19.36%，單季每股盈餘(EPS)為3.18元；累計上半年稅後盈餘為22.08億元，年增19.88%，EPS為6.03元，雖然第2季營益率較上季下滑，但上半年EPS榮登散熱廠亞軍。

奇鋐董事長沈慶行表示，第3季會比第2季好一點，但毛利率會上去比較多，第4季會比第3季好一些，如果現在開案的AI伺服器案子都順利拿到，明年會比今年好很多。

在百元以上中價位散熱廠建準及力致部分，獲蕭漢森大買的力致第2季營業淨利為1.25億元，季增87.98%，營業淨利率為6.19%，季增2.31個百分點，在業外挹注下，單季稅後盈餘為2.59億元，季增7.21倍，單季EPS為3.33元，累計上半年稅後盈餘為2.9億元，EPS為3.73元；建準受惠於高階伺服器及車用產品分別較去年同期成長35.1%及40%，第2季營業淨利為4.07億元，季增16.96%，營業淨利率為12.41%，季增1.1個百分點，稅後盈餘為4.31億元，季增55.25%，單季EPS為1.72元，累計上半年稅後盈餘為7.1億元，年增56.5%，EPS為2.83元。

百元以下的散熱廠則以元山(6275)在本業表現最佳，受惠於車用IC供貨趨於穩定，且高速運算散熱產品因AI伺服器需求強勁，元山第2季營業淨利為5492萬元，季增1.62倍，營業淨利率為5.7%，季增3.23個百分點，稅後盈餘為5191萬元，季增1.81倍，單季EPS為0.75元，在象徵本業的營業淨利及稅後盈餘的季增幅分別居散熱廠冠軍及亞軍，累計上半年稅後盈餘為7037萬元，EPS為1.01元，元山也樂觀看待下半年及明年營運，預期下半年業績會明顯優於上半年，明年也會比今年好。

至於泰碩及協禧第2季營業淨利分別為4648萬元及2051萬元，分別季增11.52%及22.64%，在業外挹注下，單季稅後盈餘分別為6462萬元及7449萬元，分別季增1.44倍及3.54倍，累計上半年EPS分別為1.04元及0.83元。