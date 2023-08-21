擁有印度最大通訊公司Bharti Airtel約29.5%持股的新加坡電信，在截至六月30日的上季淨利只有4.83億新加坡幣，約3.56億美元，去年同期則是6.28億新加坡幣。

四到六月的這一季期間，由於全非洲人口最多，位於西非的奈及利亞貨幣奈拉大幅貶值，故新加坡電信產生0.88億新幣的異常虧損，一年前的同期，則是獲利1.29億新幣。若不看匯損，新加坡電信上季淨利大增14.5%，達5.71億新幣。

不過，匯兌損失加上競爭激烈，新加坡電信上季營收小減2.7%，至34.9億新幣。新加坡電信指出，在電信業界的市場動態改善之下，區域性合作夥伴表現更好，貢獻度也更大。但嚴重競爭以及傳統式項目的業績下降，使得新加坡與澳洲的核心電信生意都受到波及。

新加坡電信的澳洲生意，指的是僅次於澳洲電信，全澳洲第二大的電信業者Optus。這個對新加坡電信而言有金雞母之稱的Optus，是營收最大貢獻者，上季收入雖增加，但受到高通膨與能源支出大增的侵蝕，故營業利益少掉5.5%，來到4.56億新幣。