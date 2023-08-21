每個國家的風俗民情不同，一名男子表示，兒時曾聽說身上有刺青，不得到日本湯屋泡湯，詢問「如果刺青圖案是可愛的皮卡丘也不行嗎？」有過來人說，日本的溫泉或澡堂櫃台都有告示說明，有刺青者不得入內，同行的朋友有刺青，整團都不得入內，另也有人說有刺青想泡湯，可改到個人湯屋。

原PO昨（20）日於PTT八卦版指出，小時聽長輩說若身上有刺青，到日本不能泡溫泉，質疑20年過去是否還有這樣的潛規則，好奇問「如果刺青圖案是可愛的皮卡丘也不行嗎？」

貼文引發熱議，網友說不論是湯屋或澡堂，身上有刺青都會被業者拒之門外，「刺青＝混混的印象早已根深蒂固」、「入口都有公告，日本很多觀念比台灣還保守」、「日本很在意刺青的」、「泡湯櫃台我記得會有告示牌」、「之前跟朋友去澡堂，有兩個朋友刺滿全身，就直接拒絕我們整群進入，連沒刺的想進去都不行」。

有網友回文表示，「大眾池和澡堂都標註刺青請勿入浴，沒看到有例外的，就算貼肉色貼紙蓋住也不行，有刺青想要泡，去租個人湯屋即可，也不是什麼天崩地裂的事情。用意只是要刺青的人不要在大眾湯泡」。