香港電視台TVB前童星冼迪琦（小迪）2018年來台加入AKB48的台灣姊妹團「AKB48 Team TP」，而擁有甜美臉蛋的她曾入圍TC Candler「2022年度全球百大美女」，不過20日她穿上絕美白紗禮服宣布「我，冼迪琦，正式從AKB48 Team TP畢業了」。

冼迪琦20日在社群上曬出她披著浪漫捲髮，頭戴皇冠，身穿一襲粉色平口蓬裙禮服，猶如公主般的美照；而文中她則感性寫下畢業心得，她坦言，內心相當複雜，「在偶像的旅程裡，學會了跟大家庭的相處，學會了如何面對挑戰和困難，最重要的是學會了感恩和珍惜」。

接著她也向隊友們告白，表示團體是自己的第二個家，五年來一起排練、演出，分享喜努哀樂的每一個瞬間「雖然要離開團體，這些將永遠將我們緊密地聯繫在一起。我相信我們的友誼永遠存在」。

最後，冼迪琦感謝每一位粉絲「是你們讓我在這個舞台上度過了難忘的時光」，也期許自己朝著新的目標邁進，「要踏上人生的下一個篇章了，畢業並不是終點 而是通向更大成就的入口，我們一起迎接新機遇和面對未知的時刻」，貼文曝光後，粉絲不捨直呼「畢業快樂小迪」、「恭喜畢業！依然永遠陪在妳身邊」、「畢業快樂，妳一定可以的」。