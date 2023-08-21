國泰金今天發布8月國民經濟信心調查，大額消費意願連續4個月改善，房屋交易調查方面，買房意願指數從7月-49.5上揚至-47.6 ，創下17個月新高，顯示內政部住宅補貼政策可能對民眾買房意願有提升效果。

國泰金今天發布調查，景氣現況樂觀指數從7月3下降到8月的-0.5，展望樂觀指數同步走低，大額消費意願指數則從7月11.3續揚至8月12.5，創下2021年12月以來新高，耐久財消費意願連續3個月改善。

房屋交易調查方面，買房意願指數從7月-49.5上揚至8月-47.6，創下17個月新高，顯示內政部住宅補貼政策可能對民眾買房意願有提升效果。

調查期間特定產業題材熱度減退，投資人交易轉趨冷淡，國際主要股市區間震盪。調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數降從7月15.9下降到8月10.6，但風險偏好指數連3個月上升。

總體經濟部分，調查顯示，50%民眾預期台灣今年經濟成長率在2%以上，86%民眾預期通膨高於2%。

時事題部分，詢問民眾對未來半年想增持的外幣與增持目的。調查顯示，37.3%的民眾最想增持的外幣是美元，25.6%的民眾想買日圓，2.9%民眾會持有歐元，2.3%想換人民幣，1.4%想買其他貨幣，而30.5%的民眾則沒有意願持有外幣。近7成民眾未來半年有增持外幣的意願，其中多數民眾想增持美元和日圓。

針對民眾未來半年增持貨幣的目的，調查顯示，33.6%的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，22.7%民眾想賺外幣的匯差，15.2%的民眾則為了投資海外資產而兌換貨幣，28.5%民眾則無特別目的。

國泰金8月國民經濟信心調查於8月1日到7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收共1萬6294份有效填答問卷。