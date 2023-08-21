大陸房地產行業再次出現動蕩，加上令人失望的經濟數據，加劇外界對中國大陸經濟穩定性的擔憂。然而德媒引述專家分析，迄今事件發展的影響可控，債務主要在中國大陸，總體上沒有撼動全球金融市場的潛力。

法廣引述德國《商報》報導，中國大陸房地產危機過度、負債、增長疲軟，使市場的緊張情緒正在加劇，而這將是危險的螺旋式下降。耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）認為，中國大陸疲弱的增長令人擔憂，中國大陸正在經歷一場「信任危機」。

哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）認為，中國大陸經濟面臨的最大風險來自臃腫的房地產行業。迄今為止，該行業已佔經濟產出的近四分之一。核心問題是，中國大陸依賴房地產和基礎設施為基礎的增長模式已達到極限。

羅格夫警告，經濟急劇放緩和債務高漲所帶來的問題，特別是地方政府和房地產行業的債務前所未有。如果中國大陸在未來十年成功的實現平均2％至3％的增長，那麼已經很不錯了。

德國工業聯合會執行委員會成員沃爾夫岡尼德馬克表示，外界擔心德國經濟是否會因中國大陸經濟放緩而出現其他問題，但他指出，「我們不認為中國模式即將崩潰，現在還為時過早。」

中國大陸經濟危機的根源是什麼？羅奇提到三個因素，房地產行業面臨壓力，私人消費疲軟及私營部門信心下降。另外，由於全球經濟放緩，出口最近大幅下滑。

專家預計，在北京的支持下，中國大陸企業將比以往更多地進軍國外市場，以彌補中國大陸疲弱的內需，從而與德國企業展開更加激烈的競爭。

至於大型房地產開發商的債務問題，一些投資者擔心，會出現新的「雷曼時刻」。但專家認為，迄今為止，最新事件發展的影響是可控的，因為債務主要在中國大陸，只有很小一部分在國外。總體而言，這些事件沒有撼動全球金融市場的潛力。