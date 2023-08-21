沈翔霖表示，AI及HPC需求強勁，對2024展望較年初更樂觀，客戶展望也很樂觀。沈翔霖指出，7-8月量產營收，受CoWoS技術轉換影響，較第二季微幅衰退，不過9月起，已取得台積電的支持，供給會持續增加。

法人紛紛調高目標價，其中麥格理一口氣將目標價調升至2,700元，較前次評等高出37％。不外乎著眼於世芯未來強勁的AI需求，及來自北美客戶訂單，帶動AI ASIC出貨量成長。