沈翔霖表示，AI及HPC需求強勁，對2024展望較年初更樂觀，客戶展望也很樂觀。沈翔霖指出，7-8月量產營收，受CoWoS技術轉換影響，較第二季微幅衰退，不過9月起，已取得台積電的支持，供給會持續增加。
法人紛紛調高目標價，其中麥格理一口氣將目標價調升至2,700元，較前次評等高出37％。不外乎著眼於世芯未來強勁的AI需求，及來自北美客戶訂單，帶動AI ASIC出貨量成長。
特殊應用IC設計服務廠世芯-KY（3661）21日開盤即鎖漲停，公司於18日法說會中，上調全年營收展望，自原先預估的合併營收8億美元目標，提高至9-9.5億美元水準，且不排除更高的可能性。
沈翔霖表示，AI及HPC需求強勁，對2024展望較年初更樂觀，客戶展望也很樂觀。沈翔霖指出，7-8月量產營收，受CoWoS技術轉換影響，較第二季微幅衰退，不過9月起，已取得台積電的支持，供給會持續增加。
法人紛紛調高目標價，其中麥格理一口氣將目標價調升至2,700元，較前次評等高出37％。不外乎著眼於世芯未來強勁的AI需求，及來自北美客戶訂單，帶動AI ASIC出貨量成長。
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