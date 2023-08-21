元大投信分析，在美國升息周期中，短天期債券由於距到期天數短，價格波動較中、長天期債券為低，本身的美元資產性質又能受惠於美元走強，適合手上有閒置美元的投資人進行停泊。「元大0至2年投資級企業債券基金」發行美元、新台幣級別，雖然不配息，但將高利環境的利息反映在基金淨值，是適合保守型投資人的選擇之一。

目前各天期美債仍呈現殖利率倒掛，意即美國短天期公債利率高於長天期公債。美國一年期公債殖利率即達5.35%，依巴菲特掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)第二季財報揭露，面對現階段環境，已將大量現金買進殖利率約5%的美國短期公債。

而投資等級債的殖利率表現通常都比公債更吸引人，以代表短天期投資級債表現的ICE美銀1-2年AAA至A美國企業債指數為例，目前殖利率已達5.66%。當投資等級債目前殖利率維持於相對高檔的區間，且無意等待長時間降息政策、承擔長債利率風險的投資人，可關注短期投資等級債的高殖利率與受利率波動影響性低特色，並透過不配息方式再投入方式以複利效果將報酬放大。

經過去年美國暴力升息後的股債雙跌後，投資人已漸進入股債配置尋求多元收益來源的新階段，朝分散風險布局策略發展，短天期的投資等級債券與股票市場主要指數間的連動低，在資產風險分散上更具平衡效果。「元大0至2年投資級企業債券基金」主要持有距到期日2年以下短天期債券，短天期債券具有低波動且現階段有高殖利率優勢，適合作為現金停泊與增益工具，建議可把握甜蜜買點，存股、存債齊步進行，完善投資組合。