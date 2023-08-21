「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）6月以13.33克拉、象徵愛永不止息的鑽戒，套牢經紀人Summer（林有慧），夫妻「做人計畫」也備受矚目，對此，Summer接受媒體專訪時笑說：「這麼多年早就想好了」，要外界不用替他們擔心，表示他們不會被數字困住，強調要繼續做有影響力的大事。

蕭敬騰20歲就把經紀約交給34歲的Summer，兩人互相扶持16年，根據《鏡週刊》報導，Summer表示，她和蕭敬騰在穿衣、吃飯這些生活細節，慢慢變成愛情，但身為熟女的她有很多考慮，「怕他20歲就認識我，才把我當成唯一。」直到Summer觀察到蕭敬騰對自己的情意後，她也鼓勵老蕭認識更多的朋友，但蕭敬騰很宅，若有不熟識人的聚會，他甚至不去。

兩人真正熱戀是蕭敬騰30歲之後，他幫爸媽買房子、清償債務，他開始懂得為自己買車圓夢、享受美食和生活，兩人相處默契十足，Summer世故幹練，私下卻感性幼稚，Summer看似強勢，但蕭敬騰的穩重又讓Summer不得不聽他的。也因為相處默契，老蕭都會發現Summer的工作狀態到了極致，會去安撫、要她深呼吸。

蕭敬騰選在Summer的50歲生日派對上求婚，以13.33克拉、象徵愛永不止息的鑽戒，套牢愛人，談到生子計畫，Summer笑說：「這麼多年早就想好了」，要大家不用替他們擔心，表示她是一個不會退休的人，加上他們不會被數字困住，強調要繼續做有影響力的大事。