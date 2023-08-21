警方在車手身上起出假證件。（翻攝畫面）

警方蒐證過程。（翻攝畫面）

南部就讀護專的黃姓女專科生，今年升4年級，利用暑假打工加入詐欺集團，15日聽從指示搭乘高鐵到士林區兒童樂園附近取款，正要索取120萬現金時，遭埋伏在旁邊的員警人贓俱獲，她辯稱不知道是詐騙車手，但警方從手機通話紀錄，發現她還介紹同學「下海」，足跡更遍及金門、澎湖等地，訊後依詐欺罪移送法辦。

57歲李姓婦人，因加入臉書社團，聽信詐騙集團加入投資理財群組，8月初，陸續面交70多萬元，婦人察覺異狀立刻報警，並配合警察提領120萬現鈔，依約與詐團約在士林區兒童新樂園附近一處超商，員警早已佈下天羅地網，從後面持手機蒐證，將兩人對話全部錄下，18歲女車手渾然不知。

李婦依約將120萬現鈔放在紙袋，黃女以為取款過程很順利，正想要拉上背包拉鍊離開，員警立刻上前表明身分，並在黃女身上起出日本最大「野村證券」營業員的證件，不過上面除了照片是真的以外，其他全部是偽造，黃女利用手機與詐團聯繫，自己代墊車費，從台南北上，她辯稱自己是第一次取款，不知道現鈔是詐騙贓款，但警方從手機發現她曾到澎湖、金門取款，不止一次幫助詐團。

警方呼籲，暑假期間共計查獲詐欺案76件、犯嫌88人，成年犯嫌計73人，少年計15人，遏止詐團囂張氣焰，持續加強宣導，提升識詐工作面向之廣度，守護市民朋友之財產安全。