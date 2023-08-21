拜登政府積極推動去中化，但英國《經濟學人》雜誌文章示警，雖然美國轉從墨西哥、越南等國進口商品，但這些國家把大陸商品稍加工再銷往美國，反而讓這些國家變得更依賴大陸。資深媒體人陳鳳馨對此分析，這是一個美、陸、美國盟友三輸的局面。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中指出，在供應鏈最後階段的組裝或製造，美國盟友國家或許能取代大陸，但上游的關鍵原物料、零組件，這些國家的製造或技術能力想取代大陸還是很困難，因此出現供應鏈下游外移、中上游依賴大陸的情況。

陳鳳馨表示，雖然《華爾街日報》報導，美國進口數字已減少對大陸的產品依賴，目前美國貿易夥伴是墨西哥、加拿大，第三名才是大陸，但《經濟學人》看到的卻是東南亞國家更依賴大陸，而且供應鏈拉得越長，成本就會越昂貴，反而更加危險。

陳鳳馨說，台灣想要完全擺脫對大陸的依賴，但幾乎不可行，因為會牽涉到許多技術關卡。她示警，台商去中化使基地被不斷分散，面臨困境包括大陸的基地無法收掉，台灣的工廠也不能夠收，又必須到東南亞新蓋工廠，導致每個地方將無法集中管理經濟規模，無法發揮最大效益。

陳鳳馨強調，陸美貿易戰沒有贏家，大陸也算是輸家，因為大陸正在用強烈的政策措施，劇烈調整3個經濟結構，包括改進房地產所帶動的經濟成長、從勞力密集調整為技術、資本密集，以及從出口導向內需導向。她分析，大陸在如此多方的夾擊下，內需市場很難蓬勃發展。