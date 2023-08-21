丟臉丟到全世界！

去（2022）年交通事故造成超過3000人死亡，其中有394位行人因為交通事故死亡、1萬6000多人受傷；平均下來，每天有將近47位行人，在台灣道路上非死即傷。美國媒體 CNN曾於報導中以「living hell」形容台灣的交通環境，使「行人地獄」一詞引發廣泛討論，成為台灣交通亂象的貶稱。8月20日「行人零死亡推動聯盟」在台北凱達格蘭大道，舉行一場「還路於民大遊行」，五大訴求包括：健全人行設施、改革駕訓考驗制度、執法捍衛行人路權、重建交通法制、六都推動零死亡願景。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查網友最有感的「10大交通亂象」，如何有效降低行人意外死傷，同時又避免行車交通混亂，是政府及民眾需要共同努力的方向！

No.10 待轉機車佔據斑馬線

台灣規定機車部分路口需要強制兩段式左轉，然而這樣的設計引發騎士及行人不滿，因為機車待轉格緊鄰著行穿線，容易與行人發生動線衝突，機車太多還會溢出至行穿線或人行道，「巷口斑馬線寬度不足與待轉格無法負擔現有的機車量」、「許多路口明明空間不足，卻堅持劃設『機車待轉區』，導致待轉機車與直行車輛同道，甚至畫進斑馬線與行人爭道」。

No.9 穿越設施、號誌不明顯

為保護行人安全，交叉路口多會設置行人穿越號誌系統，將行人綠燈與行車綠燈分開亮行。不過有些路口號誌不清楚，甚至沒設號誌，曾發生多起民眾走在沒有號誌燈的斑馬線上，差點遭迎面而來的轎車撞上。網友提及相關經驗，「民眾反應行人號誌不明顯，要通過這個路口常覺得十分驚險」、「沒號誌又設置斑馬線才是問題」。

No.8 馬路太寬、紅綠燈秒數不足

許多較大的路口，由於路幅太寬綠燈通行的秒數又不夠長，且中間沒有設行人庇護區，走到一半可能被困在路中央，尤其對年長者、身障者等族群都相當驚險。網友認為，「馬路過長過寬，也要一併施做中央庇護島，才有更大的保護作用」、「馬路太寬，來不及走到對向人行道，中間又無庇護設施」。

No.7 機車亂竄

許多騎士為了搶快會亂竄車道、鑽車縫，還有人為了抄近路或是躲避紅燈，直接將車騎上騎樓，大剌剌跟行人爭道，網友氣憤表示，「走在路上，除了要小心汽機車突然出現，機車、腳踏車搶在人行道上騎乘，還有機車在車道亂竄也是個大問題」、「機車亂鑽亂竄，超容易造成事故」、「一堆騎士亂竄又沒法可罰」。

No.6 腳踏車騎在人行道還按鈴

人行道上到底能不能夠騎腳踏車？根據「道路交通管理處罰條例」第90條之3規定，自行車不得行駛人行道，除非在不妨害行人通行或行車安全無虞的原則下，於人行道設置標誌或標線才可提供慢車行駛。網友表示，「硬要在人行道上畫腳踏車道，走在人行道都提心吊膽的」、「可以體諒腳踏車上人行道，畢竟有些地方沒有自行車道，騎在機車陣中也很可怕，但我覺得無論如何騎上人行道的腳踏車還是不能對行人鈴鈴」。

No.5 路面凹凸不平

台灣的道路亂象除了行人通過路口危險性高之外，崎嶇不平的路面、道路路面出現坑洞等，道路品質不佳的問題也常為人詬病。「路面坑坑疤疤，高低差，許多通勤民眾的轎車底盤、車輪疑似因此受損」、「人行道上不是有路樹隆起，就是面磚破碎形成的坑洞」、「馬路坑洞多不平坦（拖壞行李箱輪子等）」。最近一名來台旅遊的日本人很好奇，「台灣人是不是要把馬路鋪平是一件很困難的事情？」還說如果真的不會鋪，「可以請日本人來教你們呀！」。

No.4 走斑馬線仍遭車撞

台灣頻頻發生民眾依號誌走斑馬線過馬路，卻遭車子未減速直接撞上的意外，網友紛紛留言痛批台灣行人地獄「好好走在路上也會被撞」、「大多數不管是機車還是汽車完全不禮讓『正常過馬路』的人」、「連走斑馬線都怕被車撞...」「車子根本把行人當空氣⋯我也是走斑馬線被撞飛的」。

No.3 騎樓人行道違停車輛、障礙物多

對於行人最便利通行、分佈也最廣的是騎樓、走廊，及劃設供行人行走的地面道路，但卻屢遭違法違規使用、占用與違停，障礙重重，不少網友反應，「就在我家附近看到汽車整台停在人行道上」、「併排停車真的很嚴重，每次經過原本就沒有人行道走，還要再閃違停」、「人行道上堆滿各種雜物，同時還有電線桿和機車擋道，根本無路可走」。

No.2 車輛不禮讓行人

為洗刷台灣「行人地獄」汙名，2023年6月實施的《道路交通管理處罰條例》34條修正案，新增了13項民眾檢舉違規項目，駕駛若是不停讓行人，最高可開罰6000元；機車維持1200元罰鍰。肇事導致人受傷或死亡最高可處36000罰鍰。網友多數贊成表示「不管台灣的道路設計有多爛， 開車的要養成習慣，看到路人要過斑馬線， 就是要停下」、「交通安全真的很無奈，一大堆機車根本不讓行人的，台灣太多機車很危險」。

No.1 車子臨停、不停停車格

不少汽機車未遵守紅線、黃線的規範，常見到車子臨停在路邊卸貨、買東西，以為只要一下子時間不影響，但其實已造成用路人需要在各種車輛當中迂迴前進，導致交通問題。網友指出，「違停是有錯，有在開車的幾乎都會圖個方便短暫違停，便利商店買個東西之類的」、「有輛救護車要開出去救人，偏偏被一輛違停紅線的轎車擋道，前進後退喬了好幾次，才勉強開了出去」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月14日至2023年08月13日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『行人地獄』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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