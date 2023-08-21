兆豐銀信用卡為了搶進社區消費商機，接踵而來的農曆七月普渡促銷戰，成為各家通路兵家必爭之地，尤其上看300億元的中元商機，不只量販狂祭折扣搶客，發卡銀行也加入戰局，推出的優惠滿天飛，爭當卡友心頭好。兆豐銀行推出三大量販普渡回饋，8月底前到愛買或家樂福單筆刷滿5千送100元、分期滿萬元送200元，大潤發單筆分期滿1萬5更可獲贈300元；此外，若使用台灣PAY綁兆豐帳戶，到全聯消費滿500元也可獲贈250點福利點；持兆豐利多御璽卡綁定10大行動支付每月單筆滿千元，登錄也可送100元，讓民眾無論持實體卡或行動支付都能賺回饋。

不只超商量販化、量販也開始超商化，同樣情況也反映在發卡銀行的通路簽帳業績上，以兆豐銀行為例，今年上半年在量販業的刷卡樣態，單筆簽帳金額雖較去年同期減少17%，平均每筆不到千元，然而整體簽帳金額卻逆向成長近7%，消費筆數成長近30%，甚至6月份簽帳筆數更較去年同期飆漲42%，整體業績也成長近一成，顯示消費者的購物模式已然改變，量販店社區化的布局策略確實受到民眾買單。