國民黨在台北市士林、北投提名議員張斯綱挑戰現任立委吳思瑤，新黨台北市議員侯漢廷今喊出「下架民進黨」宣布參選士林、北投立委，替該區選舉增添變數。吳思瑤表示，如果參選是為挑撥對立、製造仇恨不會被社會與選民認同，她將以不變應萬變打選戰，也有信心迎向連任。

吳思瑤表示，尊重侯漢廷參選的決定，也予以祝福，但不論多對一、一對一，她都會以不變應萬變，在選戰中穩扎穩打、全力以赴，並強調過反映在地民意並回饋在地，是她時時刻刻的態度與行動，尤其她是爭取地方建設最多、問政評鑑台北第一的立委，是爭取連任的利器。

她指出，參選的初衷應該是服務人民並讓社會更良善，使政治更加和諧，如果參選是為了挑撥對立、製造仇恨，其實小看了選民的智慧，也不會被社會所認同。

吳思瑤說，她會以政策論述、成績做訴求，士林、北投值得高品質選戰，她持續顧地方、挺台灣，不會改變初衷，不會改變行動，也有信心迎向連任。

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